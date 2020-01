Mort de Kobe Bryant : L’ex-superstar des Los Angeles Lakers est décédée dans un accident d’hélicoptère

L’ancien basketteur Kobe Bryant est mort dans un accident d’hélicoptère à l’âge de 41 ans.

L’ex-superstar des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant qui a remporté cinq championnats NBA avec la franchise californienne, est décédée ce dimanche 26 janvier dans un accident d’hélicoptère. Il avait 41 ans.

Selon les médias américains, Los Angeles Time en tête, le champion était un passager à bord de son hélicoptère privé qui s’est écrasé dans la banlieue de Los Angeles, à Calabasas. Au moins trois autres personnes ont été tuées. L’une de ses quatre filles, Gianna était présente dans l’appareil et est donc également décédée…

Sur Twitter, le shérif du comté de Los Angeles a indiqué que cinq personnes étaient mortes dans un accident d’hélicoptère à Calabasas et qu’il n’y avait aucun survivant. L’accident s’est produit peu avant 10 heures du matin près de Las Virgenes Road, au sud d’Agoura Road, selon un commandant de quart du département du shérif du comté de Los Angeles.

Les enquêteurs tentent de déterminer la cause de l’accident mortel.

Joueur All-star à 18 reprises, Kobe Bryant est considéré comme l’un des plus grands joueurs de basket-ball de tous les temps. Il a été élu meilleur joueur de la NBA en 2008 et a remporté deux médailles d’or olympique avec l’équipe masculine de basket-ball des États-Unis en 2008 et 2012.

C’est lors de la saison 2015-16, qu’il a mis un terme à sa carrière… sa 20ème !

Jusqu’à samedi 25 janvier, il était le troisième meilleur marqueur de l’histoire de la Ligue nord-américaine mais Lebron James l’a dépassé.

En 2018, c’est dans le milieu du cinéma qu’il a excellé en remportant un Oscar pour son court métrage Dear Basketball, avec le réalisateur Glen Keane.

Jb.

