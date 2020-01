Coopération senegalo-turque: Arrivée du Président Recep Tayyip Erdogan à Dakar

Le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, accompagné de son épouse et d’une forte délégation d’opérateurs économiques, est arrivée lundi 27 janvier 2020 à Dakar. Il a été accueilli à sa descente d’avion par le Secrétaire général de la Présidence de la république, Mahammad Abdallah Dionne, la Première Dame Marieme Sall et plusieurs ministres du Gouvernement.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des relations d’amitié cordiale et de coopération multiforme entre les deux pays. Et à l’occasion, avec son homologue le Chef de l’État Macky Sall, Son Excellence Recep Tayyip Erdogan, aura un entretien bilatéral avant de présider ensemble la cérémonie d’ouverture du forum économique qui réunira les représentants des secteurs privés sénégalais et turc.

Lors de la première visite du Président Erdogan, de nombreux accords avaient été signés par les deux Chefs d’État. Ils concernaient notamment les domaines éducatif, économique… Les entreprises turques sont très présentes au Sénégal avec plusieurs marchés de construction remportés dont la réalisation du Centre international de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), la finition de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) pour un montant total d’environ 580 millions de dollars, la construction d’un hôtel cinq étoiles et du complexe sportif «Dakar Arena» à Diamniadio, etc.

En fin 2017, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays était estimé à environ 200 millions de dollars. Depuis 2002, la Turquie se positionne comme un partenaire clé dans le développement du continent africain. Ainsi, ses échanges commerciaux avec l’Afrique ont considérablement augmenté ces dernières années.