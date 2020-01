CRISE AU SEIN DU PARTI PRESIDENTIEL – Seydou Abdou Sy invite ses alliés de l’APR à plus de sérénité

Allié du président de la République, le leader du mouvement Encore Sénégal a invité, ce week-end, ses alliés de l’Alliance pour la République à plus de sérénité.

Porté sur les fonts baptismaux en 2014, le mouvement Encore Macky a changé d’appellation pour devenir Encore Sénégal. Selon son leader Seydou Abou Sy, qui a procédé à son lancement officiel ce samedi, ce changement est synonyme de rupture jusque dans la démarche. Il invite ses alliés de l’Alliance pour la République (APR) à opérer la même rupture et à rompre avec les querelles intestines.

Le leader de l’Entente cordiale pour l’émergence du Sénégal estime, en marge d’une journée de don de sang, que le désordre qui règne au sein du parti présidentiel ne peut permettre au président de la République de travailler dans les conditions voulues pour réaliser ses ambitions de porter le Sénégal vers l’émergence, tel que promis aux populations. ‘’La situation qui prévaut à l’APR, la locomotive de la mouvance présidentielle, ne rassure guère. Au rythme où vont les choses, les wagons risquent de dérailler. C’est pourquoi nous invitons nos amis de l’APR à plus de sérénité. Nous sommes convaincus que c’est le prix à payer, pour mobiliser tout le peuple autour du Plan Sénégal émergent’’, a déclaré l’allié du président Macky Sall.

Seydou Abou Sy estime que l’initiative du dialogue national est à saluer, dans la mesure où, dit-il, le Sénégal est en train d’amorcer un grand virage pour intégrer le gotha des pays pétroliers et gaziers, et où tous les fils du pays doivent se mobiliser pour ne pas rater ce rendez-vous historique. Ces concertations, selon lui, doivent inéluctablement aboutir à la construction de consensus forts pour relever les défis qui interpellent le Sénégal et le monde.

Par ailleurs, Seydou Abou Sy, qui a fait don d’un climatiseur à la morgue de son quartier, en a profité pour déplorer la situation d’insécurité et le visage hideux que reflète la commune de Djeddah Thiaroye Kaw. ‘’DTK est dans un état pitoyable, par le fait d’un maire immobile, sans vision, sans ambition. Les populations se sentent trahies par des conseillers de la mouvance présidentielle qui ont déserté le conseil municipal depuis belle lurette, laissant libre champ au maire qui, depuis 2014, gère la commune dans une totale opacité. Face à cette situation et ne voulant pas que DTK soit à la traîne quant à la marche vers l’émergence du pays, notre mouvement mobilisera les forces vives de la collectivité territoriale pour sortir la commune de ce coma dans lequel elle est plongée depuis 2014’’, déclare-t-il.

Non sans solliciter auprès des autorités compétentes l’érection d’une brigade de la gendarmerie qui viendrait en renfort au commissariat de police déjà sur place pour renforcer la sécurité et semer la peur dans le camp des malfaiteurs qui dictent leurs lois dans cette commune nichée en plein cœur de la banlieue dakaroise.

ASSANE MBAYE