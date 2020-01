LE PRÉSIDENT TURC ERDOGAN EN VISITE OFFICIELLE AU SÉNÉGAL : Les bons points de l’axe Dakar-Ankara

Le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, accompagné d’une forte délégation d’hommes d’affaires, entame, aujourd’hui, une visite officielle au Sénégal. Ce déplacement du Chef d’État turc à Dakar consacre l’embellie des relations entre les deux pays.

La coopération entre le Sénégal et la Turquie, qui découle de leurs rapports historiques, de leurs idéaux communs de paix, de justice et de progrès, ainsi que des excellentes relations qu’entretiennent leurs deux leaders et leurs peuples, sont au beau fixe. Les deux pays frères ont aussi en commun la laïcité de l’État. Le Sénégal, modèle de stabilité politique en Afrique, ne pouvait cautionner la tentative de déstabilisation d’un pays allié.

D’où le soutien apporté à Ankara par le Président Macky Sall et son Gouvernement, lors de la tentative de coup d’État dont la Turquie a été victime en juillet 2016. Le Président Erdogan est le premier Chef d’État étranger à avoir foulé le tarmac du nouvel Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) dont le chantier, retiré à «Saudi Ben Laden Group», a été confié au consortium turc «Summa-Limak» qui l’a finalement livré pour son inauguration, le 07 décembre 2017. Auparavant, c’était la remise à neuf de l’Institut islamique de Dakar, la construction du Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio, premier ouvrage de grande envergure réalisé par le Président Macky Sall nouvellement élu, le stade omnisports «Dakar Arena» et la Gare des gros-porteurs. Après la fermeture des écoles Yavuz Selim, installées au Sénégal sur demande d’Ankara, et l’arrivée de la Fondation Maarif, le Président Recep Tayyip Erdogan avait décidé de régulariser la situation de 1.444 Sénégalais qui étaient en situation irrégulière dans son pays.

La 13ème économie mondiale peut inspirer le Pse

Le miracle économique turc de ces dernières années sous Erdogan est attesté par la capacité reconnue de la Turquie de produire de la richesse et d’assurer un développement socioéconomique harmonieux. Son taux de croissance extrêmement favorable l’a hissé au rang de 13ème économie mondiale en 2017.

Aussi, le Sénégal, qui fait face à des défis critiques qu’il entend relever avec une croissance soutenue et régulière ces quatre dernières années et une projection avoisinant les 7 %, peut bien s’inspirer du modèle turc pour mettre en œuvre l’ensemble des projets structurants déclinés dans le Plan Sénégal émergent (Pse). Et ce, pour la transformation structurelle durable de son économie à travers un aménagement dynamique et équilibré des territoires. Une économie compétitive soutenue par une croissance forte et aux fruits mieux répartis et portée par une population instruite, bien formée et engagée dans la paix, la stabilité et la démocratie.

Pour s’inscrire dans cette dynamique d’émergence de long terme (horizon 2035), suivant le mode «fast track» qu’ont en partage les deux leaders, le séjour du Président Recep Tayyip Erdogan sera, à coup sûr, mis à profit par le patronat turc et leurs homologues entrepreneurs sénégalais pour nouer des partenariats gagnant-gagnant dans divers domaines. L’expertise de la Turquie dans le secteur des hydrocarbures et la disponibilité de ses ressources humaines et financières sont avérées.

Sous ce rapport, il pourrait représenter un client stable pour le gaz et le pétrole sénégalais. Ainsi, compte tenu de l’importance croissante de la Turquie et au seuil d’évolutions géostratégiques dans l’espace communautaire ouest-africain, le Sénégal ne pouvait se permettre d’ignorer la coopération avec ce pays ami.

Les différents accords qui seront signés et les partenariats en perspective sont la résultante de la signature de l’accord du mémorandum d’entente, lors de la 4ème Session de la Grande commission mixte Sénégal/Turquie, par le Ministre de l’Intérieur turc, Süleyman Soylu, accompagné d’une trentaine d’officiels turcs, le 6 septembre 2017, au Cicad. Cet accord avait mis en exergue l’excellence et l’exemplarité des relations bilatérales qui se sont traduites par des avancées concrètes à travers la réalisation de grands projets mutuellement bénéfiques pour les deux pays.

Mamadou Lamine DIEYE