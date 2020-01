Marc Dutroux veut expliquer “sa vérité” dans des lettres envoyées aux parents des victimes

Marc Dutroux poursuit son examen psychologique auprès d’experts pour évaluer sa dangerosité. Selon les informations de Sudpresse, le détenu le plus tristement célèbre de Belgique, par l’intermédiaire de son avocat, Me Dayez, va proposer “sa vérité” dans des lettres envoyées aux avocats respectifs des parents de Julie, de Mélissa, d’An et d’Eefje.

Condamné à la réclusion à perpétuité avec mise à disposition du gouvernement (le TAP aujourd’hui) pendant 10 ans, Marc Dutroux va bientôt livrer son témoignage aux familles de ses victimes sur les faits en rapport avec Julie, Mélissa, An et Eefje.

Bruno Dayez, son avocat, a annoncé l’envoi d’un courrier individualisé dès le mois prochain. “J’enverrai le courrier aux avocats, car nous ne voulons pas importuner les familles des victimes”, indique Me Dayez. “Ce seront les avocats eux-mêmes qui consulteront leurs clients afin de voir s’ils sont demandeurs et s’ils doivent, oui ou non, leur transmettre le courrier”.