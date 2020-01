STADE OLYMPIQUE DE DIAMNIADIO – Le Sénégal veut imiter le Spartak Moscou

Le ministre des Sports, Matar Ba, a profité de la réunion préparatoire de la cérémonie de la pose de la première pierre du stade olympique de Diamniadio, pour présenter les caractéristiques de cette infrastructure sportive.

Le stade olympique de Diamniadio sera à l’image de celui du Spartak Moscou. C’est ce qu’a révélé le ministre des Sports Matar Ba, hier, à l’occasion d’une réunion préparatoire de la cérémonie de pose de la première pierre dudit stade prévue le 20 février 2020. Selon le chef du département des Sports, le président de la République du Sénégal a été émerveillé par le complexe sportif du Spartak Moscou, lors de son séjour en terre russe pour les besoins de la Coupe du monde 2018. ‘’Le grand stade de Moscou a marqué Macky Sall, à l’occasion du Mondial jouée en Russie. C’est pourquoi il a eu l’ambition de le construire pour le Sénégal. Il a fait l’annonce, à l’occasion de l’inauguration de Dakar Arena, en août 2018. Aujourd’hui, nous préparons la pose de la première pierre prévue le 20 février 2020. Cette date sera un moment historique pour nous, non seulement pour aborder les Jeux olympiques de la jeunesse de la plus belle des manières, mais aussi pour accompagner le développement du sport sénégalais’’, a-t-il indiqué.

Le ministre des Sports a aussi informé que le joyau sera construit sur une durée de 17 mois. ‘’Le respect du calendrier que nous avons établi permettra de mettre en service ce stade en juillet 2021’’, ajoute Matar Ba. Le maire de Fatick a rappelé que le stade olympique de Diamniadio sera le premier du genre en Afrique. D’après lui, l’infrastructure sportive aura une capacité d’accueil de 50 000 places et sera accompagnée d’une piste d’athlétisme professionnelle, de terrains d’entrainement et d’une autonomie électrique permanente, grâce à l’installation de l’énergie solaire.

Le patron des Sports sénégalais n’a pas manqué de rappelé l’ambition du Sénégal d’accueillir des grandes manifestations sportives, après l’Afrobasket féminin 2019 et les JOJ Dakar-2022. Il a souligné que la construction des infrastructures sportives aura toujours des conséquences positives. ‘’Après que le CIO nous a confié l’organisation des JOJ de 2020, j’avais dit qu’en 2023, si tout se passe bien, le Sénégal sera prêt pour abriter la Can senior. Je n’ai jamais dit que le Sénégal va organiser la Can. J’ai tout simplement dit qu’en 2023, nous allons remplir les conditions pour être éligibles à abriter une Can’’, précise-t-il.

D’après le ministre, l’Etat du Sénégal bénéficie de la confiance de la Caf et de la Fiba-Afrique, après la tenue, à l’improviste, de deux Can de petites catégories en 2015 et d’un Afrobasket masculin en 2017 (avec la Tunisie).

OUMAR BAYO BA