Hélène Segara et Andra Bocelli reforment leur duo mythique

Le titre avait connu un véritable succès et a marqué toute une génération. En 1997, Andrea Bocelli et Hélène Segara avaient dominé l’Ultratop durant plus de cinq semaines avec leur duo “Vivo per lei”. Vingt-trois ans plus tard, ils vont se retrouver sur scène pour reprendre leur tube.

Hélène Segara a annoncé qu’elle rejoindrait le ténor italien sur scène lors de ses concerts à Paris et à Anvers. “Voici la surprise que je vous avais promise… Belles retrouvailles sur scène avec la plus belle voix du monde, mon ami Andre Bocelli. Si heureuse de ces retrouvailles”, a écrit la chanteuse sur Instagram.

La chanteuse fera donc une petite apparition le 19 mars prochain au concert d’Andrea Bocelli à Paris, et deux jours plus tard, le 21 mars, au Sportpaleis d’Anvers.