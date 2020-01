La fondation Sonatel ouvre sa 2éme maison digitale, ce jeudi

iGFM – (Dakar) – La Sonatel va procéder, jeudi, au quartier des Parcelles Assainies à Dakar (proche banlieue), à l’ouverture officielle de la deuxième maison digitale du Sénégal, initiée par la Fondation Orange en collaboration avec la Fondation Sonatel et STAESEN, annonce un communiqué transmis à l’APS.

La cérémonie est prévue à 10 heures à l’Unité 8, près de l’Agence SONATEL, après le magasin Auchan, indique la même source.

Selon le communiqué, ’’la maison digitale est un concept développé par les Fondations Orange et SONATEL avec le concours de leurs partenaires’’.

’’Cette démarche, ajoute le texte, s’inscrit dans le but de lutter contre la marginalisation numérique et promouvoir l’inclusion numérique comme moteur de développement, notamment chez les femmes déscolarisées et défavorisées âgées entre 16 et 25 ans’’.

Aps