Mohamed Diagne : «Notre exclusion de Macky 2012 est ridicule…»

iGFM – (Dakar) Ce n’est plus l’entente dans la coalition Macky 2012, cette même coalition qui avait porté la candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2012. Et la mise sur pied d’une nouvelle entité dénommée « initiative pour la restructuration de Macky 2012 » par Mohamed Diagne et Adji Mberganne Kanouté est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Cela leur a valu leur exclusion de Macky 2012. Une exclusion que les concernés n’ont pas apprécié.

Joint au téléphone par la Rédaction d’IGFM Mohamed Diagne souligne que « cette décision est nulle, à la limite même ridicule parce qu’à l’origine Macky 2012 c’est 23 partis légalement constitués et c’est après que d’autres organisations sont venues s’ajouter à ces 23. Synergie Républicaine fait parti des fondateurs alors que le parti AG-Jotan de Me Moussa Diop n’est pas membre fondateur de Macky 2012. »Il minimise le nombre de personnes qui sont d’accord pour leur exclusion « il n y a que dix personnes qui sont d’accord et parmi ces dix il n y a que deux leaders qui n’ont aucune crédibilité pour exclure des figures emblématiques de la coalition à savoir Adji Mbergane Kanouté et moi-même ».

La restructuration de Macky 2012 s’impose « Macky 2012 est en léthargie et au vu des enjeux en devenir et aux attaques en répétition de l’opposition, de plus en plus nous allons vers des situations politiques très difficiles. Donc il nous faut restructurer Macky 2012 ».

Il ajoute « l’écrasante majorité ne vient plus en réunion, personne ne demande son avis politique à Macky 2012 et avec cette situation qui perdure, on ne peut pas rester les bras croisés. Puisque c’est la structure qui a porté la candidature du président Macky Sall en 2012 ».

Le président de Synergie Républicaine de hausser le ton « aujourd’hui nous sommes ridiculisés, nous avons perdu toute dignité, on nous taxe même de n’avoir aucune représentativité donc rester les bras croisés est quasiment impossible » assène-t-il.

Il termine en soulignant « personne ne nous empêchera de restructurer Macky 2012 nous travaillons pour le président Macky Sall et il le sait c’est l’essentiel » .

Hawa Signaté