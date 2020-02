El Hadj Malick Guèye cogne Nio Lank

iGFM – (Dakar) Le conseiller spécial de la présidente du Hcct, El Malick Guèye qui a vivement salué les efforts du DG de la Senelec, s’en prend au collectif Noo Lank/Noo Bagn, qui occupe, ces derniers jours la rue, pour protester contre la hausse du prix de l’électricité.

«Ces gens qui pensent être plus Sénégalais que n’importe quel autre Sénégalais entre nous se trompent de combat et d’époque. L’Etat du Sénégal est bien conscient de ses actes. Ces jeunes doivent aller travailler et éviter au Sénégal des bouillonnements puérils », a indiqué Malick Guèye.

Pour le compte des présumés lobbyistes de l’Apr qui s’activeraient dans l’ombre de la nuit « pour mettre en oeuvre des plans pour la succession du président Macky Sall », El Malick Guèye a réservé une dose bien pimentée.

« Nous les connaissons tous. Toutes ces personnes qui s’activent contre le président Macky Sall, alors qu’elles sont avec lui, ne sont que des traîtres qui n’avaient rien il y a quelques années. Le plus écœurant, c’est que ce sont des personnes sans bases politiques qui ne peuvent même pas remplir une salle de 200 personnes en termes de militants », s’est frustré El Malick Guèye.

En outre, l’actuel conseiller spécial de la présidente du Hcct ne manquera pas de déclarer la guerre aux « détracteurs sous silence » du président Macky Sall.

IGFM