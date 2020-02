Mayoro Diones impose sa peau noire dans les podiums à l’international

Publié le 3 février 2020 Actualité/Vidéo

iGFM – (Dakar) Mayoro Diones, le jeune sénégalais qui secoue les grands podiums du mannequinat ne cesse d’attirer l’attention du public dans le monde du show-business.

Vivant au Brésil plus précisément à sao paulo depuis 2013, Mayoro a gravi les echelons à la vitesse de la lumière et n’a connu de répit depuis 2016 l’année où il a posé la première Pierre de son édifice. Du métier d’acteur aux publicités avec Netflix, son ambition et sa compétence ne laissent personne indifférent. La jeunesse rêve de succès et de richesses mais Mayoro sort de l’ordinaire et met le social au coeur de ses projets avec des pubs qu’il fait pour la lutte contre le cancer diffusée un peu partout en Europe avec la célèbre marque Nike avec Rafael Nadal avec aussi la star du football brésilien Naymar pour ne citer que cela.

Il faut dire que la marrée montante soulève les bateaux et Mayoro Diones fait la fierté du sénégal et peut être considéré comme un modèle black du showbiz au Brésil et au sénégal.