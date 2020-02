LA REPUBLIQUE… – ’’ Pape Alé Niang accable Cheikh Oumar Hann

A travers son ouvrage ‘’Scandale au cœur de la République : le dossier du Coud’’ présenté au public samedi dernier à Dakar, le journaliste-chroniqueur Pape Alé Niang remet au goût du jour le scandale du Coud et accable davantage son ex-DG, Cheikh Oumar Hann.

‘’Scandale au cœur de la République : le dossier du Coud’’. C’est le titre de l’ouvrage publié par le journaliste-chroniqueur Pape Alé Niang. La cérémonie de dédicace a eu lieu samedi dernier à Dakar, en présence de nombreuses personnalités politiques de l’opposition et de la société civile sénégalaise. Parmi celles-ci, il y avait l’ancien Premier ministre sous Macky Sall, Abdoul Mbaye, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, l’ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, la députée Aïda Mbodj et son collègue Cheikh Bamba Dièye. Il y avait également, entre autres personnalités, le n°2 de Rewmi, Déthié Fall, le coordonnateur du Forum civil, Birahime Seck, et le leader de Sénégal bu bess, Me Mame Adama Guèye.

Dans son ouvrage, le journaliste-chroniqueur exhume le scandale du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) qui implique son ancien directeur général, passé entre-temps ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Hann. Reprenant le rapport 2015 de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) qui avait d’ailleurs épinglé le responsable ‘’apériste’’ de Ndioum, Pape Alé Niang met à nu les différents écarts de gestion de Cheikh Oumar Hann à la tête de cette institution.

Selon lui, l’actuel ministre de l’Enseignement supérieur est jusqu’ici dans l’incapacité d’apporter les preuves justificatives des dépenses d’un montant de 15 millions de francs CFA, effectuées lors d’un ‘’ndogou (rupture du jeûne)’’ en faveur des étudiantes de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. ‘’Un montant de 15 millions F CFA a été dégagé pour organiser un ‘ndogou’ (rupture du jeûne) en faveur des étudiantes de la Cité Claudel (22 septembre 2014). Mais la direction du Coud et l’agence comptable sont dans l’incapacité de préciser à l’Ofnac le montant exact dépensé et encore moins de lui fournir la moindre pièce justificative relative aux dépenses effectuées’’, écrit-il dans son ouvrage, comme pour remuer le couteau dans la plaie, dans un contexte national peu favorable au régime du président Macky Sall confronté, depuis quelque temps, à un soulèvement populaire né de la hausse des prix de l’électricité.

Pape Alé Niang n’a pas d’ailleurs manqué de s’indigner du traitement de ce dossier par les autorités compétentes. ‘’Le dossier établi contre Cheikh Oumar Hann dort dans les tiroirs de Dame Justice. Mieux, plus d’une vingtaine de dossiers sont sur la table du procureur et jusqu’ici, rien n’a été fait’’, déplore-t-il dans l’ouvrage. Il s’offusque également des attaques contre l’Ofnac qui, selon lui, n’a pas échappé au sort qui était réservé à d’autres organes de contrôle de l’Etat, tous neutralisés.

Pourtant, note-t-il, les promesses d’une gestion sobre et vertueuse du pouvoir, faites par le président Macky Sall, dès son accession au pouvoir, avaient suscité beaucoup d’espoir chez les citoyens sénégalais. Macky Sall, rappelle-t-il, à l’occasion de son premier discours à la Nation prononcé le 3 avril 2012, a déclaré solennellement : ‘’S’agissant de la gouvernance économique, je serai guidé par le souci de la transparence et de responsabilité dans la gestion vertueuse des deniers publics. Je m’en charge l’obligation de dresser des comptes de la nation et d’éclairer l’opinion de l’état des lieux. Je compte restaurer les organes de contrôle de l’État, la plénitude de leurs attributions…’’

D’un ton ferme, poursuit-il, le président de la République prévenait sans évoque ses membres et collaborateurs du régime : ‘’Je ne protégerai personne’’, avait-il déclaré.

Si ces promesses avaient suscité beaucoup d’espoir auprès des populations sénégalaises, elles n’ont jamais été tenues. Selon Pape Alé Niang, à la place d’une gestion sobre et vertueuse, on a eu droit à une politique d’impunité qui protège les caciques du régime et sanctionne les opposants.

Devant un public venu nombreux assister à la dédicace de son ouvrage, Pape Alé Niang n’a pas manqué de revenir sur les raisons qui l’ont motivé. A ce propos, il déclare : ‘’La polémique soulevée sur la gestion de Cheikh Oumar Hann nous a poussé à en savoir davantage. Ce qui a donné naissance à ce livre. Un livre qui s’est basé intégralement sur le rapport de l’Ofnac’’, déclare-t-il. Soulignant ainsi que l’objectif recherché, avec la publication de cet ouvrage, est de permettre à chaque Sénégalais de pouvoir lire intégralement ce qui a été écrit dans le rapport 2015 de l’Ofnac. ‘’Le livre est dans les mains de l’opinion et c’est à elle de juger ou non de la pertinence. Maintenant, il ne faut pas craindre des critiques. Parce qu’on est appelé à faire face’’, déclare-t-il.

Qui annonce une plainte contre les “maitres-chanteurs’’

Le ministre de l’Enseignement supérieur annonce une plainte contre Pape Alé Niang, auteur du livre ‘’Scandale au cœur de la République’’, qui parle de sa gestion du Coud, et Nafi Ngom Keita, qui dirigeait l’Ofnac, à la sortie du rapport qui l’épingle sur cette gestion.

FARA SYLLA (SAINT-LOUIS)

‘’Scandale au cœur de la République’’ fait grand bruit. Cet emballement médiatique ne risque pas de s’estomper de sitôt, avec la plainte annoncée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Cheikh Oumar Hanne contre Papa Alé Niang, l’auteur du brûlot, et l’ancienne patronne de l’Ofnac, Nafi Ngom Keita. Le principal accusé s’est prononcé, samedi, dans sa commune où se tenait un ‘’Cleaning Day’’. ‘’L’heure a sonné pour qu’ils répondent de leurs actes de maîtres-chanteurs’’, a martelé Dr Cheikh Oumar Hanne. ‘’Ce problème date de 2016, avec les mêmes maîtres-chanteurs. J’ai laissé faire, car je pensais que je ne boxais pas dans la même catégorie qu’eux. Mais il est arrivé le moment où le peuple sénégalais puisse faire l’arbitrage et que la justice s’en mêle’’, a-t-il ajouté.

Le ministre, maire de Ndioum, renseigne que son souhait a toujours été, en tant que directeur du Coud, de répondre de sa gestion devant les tribunaux. N’ayant jusqu’ici pas fait l’objet de poursuites, il estime que c’est au tour de ces ‘’maîtres-chanteurs’’ d’aller devant la barre. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation soutient mordicus que l’auteur de ce livre n’est autre que Nafi Ngom Keita qui ‘’détient toutes les informations concernant cette affaire’’.

L’ancien directeur du Coud accuse l’ancienne patronne de l’Ofnac de vouloir faire de lui ‘’le symbole national de la mal gouvernance’’. Mais, prévient-il, elle n’aura pas la victoire. ‘’Le livre qui est sorti, aujourd’hui (samedi) est un pas de plus dans la démarche de Nafi Ngom Keïta qui veut faire de moi un symbole national de la mal gouvernance. Mais ce n’est pas le cas, parce qu’il n’y a pas de mal gouvernance dans le régime de Macky Sall’’.

Docteur Cheikh Oumar Hanne pense qu’il est arrivé le moment où chaque Sénégalais doit être édifié et que la justice s’en mêle. ‘’Je vois que leur vœu, c’est que je puisse répondre de mes actes. Ce sera l’occasion pour eux aussi de répondre de leur acte de chantage’’, menace-t-il.

‘’Ces maîtres-chanteurs avaient mis en place un système de mensonges, mais ils ne sont pas arrivés à leur fin’’, poursuit l’édile de Ndioum. Qui contre-attaque : ‘’Il est temps que je me dresse sur leur chemin pour faire prévaloir les valeurs qui ont guidé tout mon cheminement’’.

Docteur Cheikh Oumar Hanne de dire que ce pays regorge de grands maîtres-chanteurs comme Mody Niang, Papa Alé Niang, Nafi Ngom Keita et autres complices tapis dans l’ombre, qui n’ont pour mission que de salir la vie des honnêtes citoyens. ‘’Ce livre est un tissu de mensonges et il est de loin issu d’un rapport. L’auteur du livre n’a jamais mentionné mon nom, mais qu’il sache qu’avec ses complices, ils ne sortiront pas victorieux de cette affaire’’, conclut-il.

ASSANE MBAYE