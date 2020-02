Autoroute à péage : l’Etat du Sénégal met la pression sur Senac

iGFM – (Dakar) – L’Etat du Sénégal tient à la renégociation du contrat de concession de l’autoroute à péage. Il a mandaté le ministre Oumar Youm en charge du département des infrastructures pour renégocier le contrat de concession pour une baisse des tarifs du péage. Le ministre des infrastructures est le plus déterminé pour amener le DG de Senac Xavier Idier à baisser les tarifs jugés chers du péage entre Dakar et L’AIBD. Les négociations entre le gouvernement et Senac ont débuté depuis le 4 février dernier et Oumar Youm est épaulé par son collègue de l’Economie Amadou Hott.

