Ziguinchor : L’ONG 3D lance le projet «Musol-Kagolum»

iGFM – (Ziguinchor) – L’ONG 3D conduite par Moundiaye Cissé est plus que décidée à jouer sa partition dans la relance des activités économiques et sociales en Casamance. Elle a lancé ce jeudi matin, dans le village de Brin, situé à plus de 10 Km de Ziguinchor, le projet «Musol-Kagolum»

A en croire Moundiaye Cissé, «l’objectif du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques et politiques des populations de Nyassia et d’Enampore en mettant l’accent sur le genre et les droits humains. Spécifiquement le projet vise à : promouvoir les initiatives de transformation des produits locaux des communes de Nyassia et Enampore à travers une action concertée entre les différents acteurs socio-économiques et la société civile organisée, autour du développement de la participation agricole et citoyenne au développement local », explique M. Cissé.

D’un coût de plus de 300.000 Euros, le projet va durer deux années (2020-2022) avec une possibilité d’extension dans les autres villages ou communes des trois départements de la région. Avec leur partenaire Espagnol «Musol», l’axe 1 du projet vise à stimuler la productivité horticole durable des agriculteurs des communautés périurbaines de Nyassia et Enampore avec une approche d’adaptation au changement climatique.

Il s’agira également d’améliorer la gestion et la commercialisation des récoltes (légumes, mangue et noix de cajou) axée sur la sécurité alimentaire respectueuse de l’environnement à Nyassia et Enampore, de renforcer la cohésion sociale et les droits des femmes, à travers la revitalisation du tissu organisationnel des communautés de Nyassia et d’Enampore en mettant l’accent sur l’interculturalité et la paix mais aussi et surtout de promouvoir la bonne gouvernance locale par une approche genre et la participation citoyenne », a précisé Moundiaye Cissé. La cérémonie a été rehaussée par la présence du chef du village de Brin, des membres de l’association des producteurs de Nyassia et d’Enampore, des chefs religieux et coutumiers des deux villages.

