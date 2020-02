SIGNATURE DE CINQ ACCORDS AVEC LE SENEGAL – Les Etats-Unis reviennent en force

Le secrétaire d’État américain, Michael Pompeo, en visite officielle à Dakar, ce week-end, s’est entretenu, hier, avec les acteurs du secteur privé sénégalais, en présence du ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott. Une rencontre qui vise à promouvoir un partenariat économique et commercial renforcé entre les États-Unis et le Sénégal, basé notamment sur des investissements privés américains au Sénégal. Elle a été sanctionnée par la signature de cinq accords.

Dakar a accueilli, ce week-end, le secrétaire d’Etat américain. Une occasion saisie par Michael Pompeo pour s’entretenir, hier, avec le secteur privé sénégalais. ‘’Cette rencontre est une étape très importante, particulière, qui nous a permis de parler de la force du secteur privé dans le développement économique d’un pays. Les accords que nous venons de signer sont importants, car ils apportent de la valeur ajoutée au Sénégal et ce sera positif pour les entreprises américaines. Le Sénégal est un pays stable’’, se réjouit le secrétaire d’Etat américain à la sortie de la table ronde.

En fait, l’objectif de ce rendez-vous entre acteurs économiques des deux parties est de promouvoir un partenariat économique et commercial renforcé entre les États-Unis et le Sénégal, basé notamment sur des investissements privés américains au Sénégal.

Elle a également été une opportunité, pour les autorités sénégalaises, notamment le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, d’entendre les entreprises américaines ayant des activités au Sénégal ou un ‘’fort intérêt’’ envers le pays.

C’est ainsi que les deux parties ont signé 5 mémorandums d’entente qui concernent les secteurs de l’énergie, de la santé et de l’éducation. Il s’agit, particulièrement, d’un accord entre le gouvernement du Sénégal et la société financière ABD, qui est un consortium d’investissement, d’arrangement de financement et de développement de projets. Il consiste à la réalisation de plusieurs projets d’infrastructures sociales telles que les logements sociaux, la santé et l’éducation. ‘’Ce dispositif va donner au Sénégal les moyens de poursuivre certaines de ses priorités de développement en matière d’éducation, d’infrastructures, de logements et dans le domaine des soins sanitaires’’, lit-on dans un communiqué de presse transmis par la partie américaine à cette occasion.

Autoroute ultramoderne sur un linéaire de 165 km, entre Thiès et Saint-Louis

Le directeur d’Ageroute et le responsable de la compagnie américaine Bechtel ont aussi paraphé un accord pour le développement du projet autoroutier ultramoderne sur un linéaire de 165 km, entre Thiès et Saint-Louis. Ce projet, en partenariat avec le secteur privé sénégalais, permettra, d’après la même source, la création d’environ 4 000 emplois au niveau national et le soutien à plus de 1 500 emplois aux Etats-Unis. ‘’Le partenariat avec Bechtel va aider le Sénégal à développer un savoir-faire essentiel qui lui permettra de soutenir son émergence’’, indique le document.

Concernant l’accès à l’énergie, le DG de la Senelec, Pape Demba Bitèye, et le patron de Weldy Lamont ont signé un mémorandum d’entente pour le projet d’électrification rurale proposé par cette dernière, en partenariat avec Exim Bank des Etats-Unis. La Senelec et l’entreprise américaine spécialisée en technologie iconique, GE, dans le cadre du développement du projet West Africa, une centrale au gaz de 300 MW, de la réhabilitation de la centrale GTI au Cap des Biches, ont aussi noué un partenariat. Celui-ci prévoit également un projet de création d’un centre de maintenance GE au Sénégal et la mise en place du centre des grands brûlés que la Senelec souhaite installer à l’hôpital Principal.

Sur le plan sanitaire, la même entreprise a signé un accord avec le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) pour le relèvement du plateau technique médical dans tous les hôpitaux du Sénégal.

314 milliards de F CFA de don pour le 2nd MCC

Il convient de noter que la coopération économique entre les Etats-Unis et le Sénégal s’effectue globalement à travers l’Agence américaine pour le développement international (USAID) depuis 1961. Elle touche les domaines prioritaires de la santé, de l’agriculture, du commerce, de l’eau, de la sécurité alimentaire, de la bonne gouvernance et de l’éducation. Mais aussi à travers le Build Act (Better Utilization of Investments Leading to Development) mis en place depuis octobre 2018, par le président Donald Trump. Conformément aux accords de subvention d’objectifs stratégiques, le ministère sénégalais de tutelle informe que le gouvernement du Sénégal et l’USAID ont élaboré un nouveau cadre de coopération, pour la période 2015-2020, pour un montant global de 232,868 milliards de F CFA.

En dehors de l’USAID et du Build Act, les relations de coopération entre les Etats-Unis et le Sénégal s’expriment également dans le cadre de l’African Growth Opportunity Act (Agoa) et le Millenium Challenge Corporation (MCC). A ce propos, il convient de souligner qu’à la suite de la mise en œuvre réussie du premier Compact, entre 2010 et 2015, pour un montant de 240 milliards de F CFA, le Sénégal a été déclaré éligible, en décembre 2015, à un deuxième. Ce qui permet de poursuivre la collaboration avec le gouvernement américain. Les négociations tenues à Washington, du 24 au 28 septembre 2018, ont permis la signature d’un deuxième Compact du MCC, pour une durée de cinq ans (mi 2020-mi 2025).

‘’Cette signature rend officiel l’accord de don d’un montant de plus de 351 milliards de F CFA, dont une allocation de plus de 314 milliards de F CFA du Millennium Challenge Corporation (MCC) et une contribution du Sénégal de plus de 29 milliards de F CFA’’, renseigne le dossier de presse du Bureau d’information gouvernementale sénégalais.

Ainsi, le ministre Amadou Hott a rappelé que, depuis 50 ans, les Etats-Unis soutiennent beaucoup le Sénégal, essentiellement avec des dons ‘’très importants’’, à travers ses agences comme l’USAID. ‘’Il est important, quand un pays soutient le nôtre, de développer les partenariats économiques. Ce sont ces types de partenariats étrangers, les investissements directs étrangers, qui vont nous aider à créer plus d’emplois, à pérenniser la croissance’’, soutient le ministre de l’Economie.

Monsieur Hott renchérit qu’ils ont discuté avec le secrétaire d’Etat américain afin de pousser les entreprises américaines qui évoluent dans d’autres pays à se délocaliser au Sénégal. Ceci, afin de produire à partir du pays, d’exporter, mais aussi de servir le marché local, sous-régional et le reste du monde. Tout ceci, en partenariat avec le secteur privé national.

MARIAMA DIEME