Jupiter : du nouveau sur le mystère de l’eau

Lorsque la sonde Voyager 1 avait survolé Jupiter en 1979, elle avait observé des éclairs joviens. Un phénomène généralement alimenté par l’humidité. Mais depuis 1996, les astronomes étaient perplexes. Une mesure inattendue réalisée par le spectromètre de masse de la sonde de la Nasa Galileo concluait en effet à la présence de dix fois moins d’eau que prévu dans l’atmosphère de Jupiter.

Aujourd’hui, des données transmises cette fois par la sonde Juno semblent apporter de nouvelles précisions en la matière. À son équateur, l’atmosphère de la planète géante serait finalement composée à 0,25 % d’eau. C’est presque trois fois plus que du côté du Soleil. Une comparaison basée non sur l’eau liquide, mais sur la présence des atomes qui la composent, l’oxygène et l’hydrogène.

Rappelons que les astronomes pensent que Jupiter a été la première planète de notre Système solaire à se former. Elle renfermerait ainsi une grande part des gaz et des poussières qui n’ont pas été mobilisés pour donner naissance au Soleil. Savoir combien l’atmosphère de Jupiter contient d’eau revêt donc une importance toute particulière pour la validation de ces modèles. Mais l’abondance en eau joue également un rôle en matière de météorologie jovienne. Elle permet aussi de démêler un peu plus la structure interne de la planète géante.