Ryanair casse le prix d’un de ses vols à Charleroi

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a pris pour habitude de lancer des promotions défiant toute concurrence de manière ponctuelle. C’est encore le cas aujourd’hui pour une de ses liaisons au Brussels South Charleroi Airport (BSCA).

Malik Hadrich 19-02-20, 14:44 Dernière mise à jour: 14:55

5,99 euros. C’est le prix de départ que Ryanair a décidé d’appliquer pour ses vols entre Charleroi et Bratislava en Slovaquie. Il existe toutefois deux conditions à remplir. La première est que la réservation doit être effectuée sur le site web de la compagnie à bas coûts à partir de ce mercredi 19 février jusqu’au jeudi 20 février à minuit. La seconde est que le voyage doit être entrepris dans une période allant d’aujourd’hui jusqu’au 8 mars.

La première compagnie aérienne européenne dit vouloir garantir à ses clients davantage d’économies. La manager Relations Presse & Communication pour la France, le Benelux et le Maroc, Hélène Bégasse commente cette offre: “L’été 2020 approche à grands pas, et quelle meilleure façon de célébrer l’arrivée prochaine de la saison estivale que de réserver une escapade. Nous avons lancé une offre spéciale avec des vols à partir de 5,99 euros sur notre ligne entre Bruxelles Charleroi et Bratislava, pour voyager jusqu’au 8 mars. Cette offre incroyable se terminera à minuit le jeudi 20 février. Les clients doivent donc se connecter rapidement et réserver leur offre estivale dès aujourd’hui.”

Si Ryanair peut appliquer des prix très démocratiques pour ses billets d’avion, ces prix ne comprennent pas toute une série de coûts annexes. C’est ainsi qu’il faut, par exemple, payer en plus pour tout bagage pris en cabine.