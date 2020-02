Smartphones : Oppo va concevoir ses propres puces dédiées à l’image ou à l’IA

Nom de code « Mariana Plan ». Oppo souhaite créer des puces pour smartphones et face à l’ampleur de la tâche, la marque a décidé de baptiser son projet du nom de l’une des régions océaniques les plus profondes au monde. Ce projet a été révélé aux employés de la marque dans une communication faite en interne il y a quelques jours et que le site chinois Cnbeta a pu consulter.

Avec Mariana, pas question pour Oppo de créer des processeurs de calcul et autres puces graphiques. Son intention est en effet de continuer à travailler avec Qualcomm et MediaTek en utilisant leurs puces de calcul, comme le précise l’un des adjoints du CEO d’Oppo, Tony Chen.

« Qualcomm et MediaTek ont toujours été et restent des partenaires avec lesquels Oppo entretient de bonnes relations. Nous continuerons à travailler avec eux. Nous souhaitons simplement élargir nos horizons de compétences »

Oppo aimerait concevoir des puces de type SoC (System on Chip), mais dans les domaines du traitement de l’image, de la vidéo voire de l’IA. Des composants qui « viendraient améliorer l’expérience des utilisateurs ». Un peu comme Google le fait dans les Pixel avec sa puce Pixel Visual Core et Neural Core dont la fabrication est assurée par Intel.

Oppo a fait son marché chez ses cousins

Le groupe de travail constitué par Oppo est dirigé par un ancien responsable technique de Qualcomm et les autres membres ont été recrutés chez MediaTek et,…