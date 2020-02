HAUSSE UNILATERALE DU PRIX DU PAIN – Les boulangers risquent d’être déférés au parquet

Des patrons de boulangerie de la commune de Diourbel ont illégalement augmenté le prix du kilogramme de pain format 190 g, ce samedi, en violant les décisions issues du Conseil régional de la consommation convoqué au début du mois par le gouverneur de région. Convoqués ce matin, ils risquent d’être déférés au parquet.

Hier, pour trouver du pain dans la matinée dominicale, il fallait se rendre au quartier Escale de la commune de Diourbel où la boulangerie Madère a été la seule à n’avoir pas respecté le mot d’ordre de grève décrété par les boulangers de la ville. Elle a été prise d’assaut par les consommateurs. D’ailleurs, il a fallu l’intervention des limiers pour assurer le service d’ordre et permettre aux acheteurs de se ravitailler sans grande difficulté. Ce mouvement d’humeur des patrons de boulangerie a été précédé, la veille, de l’augmentation de 50 F CFA sur le prix du format 190 g de la baguette de pain. Il est passé de 150 à 200 F CFA, en violation flagrante des décisions issues du Conseil régional de la consommation convoqué en début du mois de février par le gouverneur de la région.

Ils expliquent cette hausse par la cherté de l’électricité, de la farine et des intrants. Hier, ces patrons de boulangerie ont décrété un mouvement de grève.

Cette hausse a fait sortir le chef du Service régional du commerce de Diourbel de ses gonds. ‘’C’est une farce de mauvais goût. C’est une tentative de forcing qui ne passera pas. Ils sont en train de tester la force de frappe de l’Etat. Est-ce que l’Etat va céder ?’’, a fulminé Amadou Touba Niane, lors d’une rencontre avec la presse. Il ne comprend pas cette volte-face des boulangers. ‘’Nous nous sommes retrouvés, il y a de cela quelques semaines, en Conseil régional de la consommation, pour consacrer un quatrième format de pain, dans la région de Diourbel. Ceci en sus des trois formats existants, dont l’un reste un format standard de 190 g vendu à 150 F CFA et deux autres formats de 125 g à 100 F CFA et 65 g à 50 F CFA. La population de Diourbel s’est réveillée, croyant qu’il y avait une hausse du prix du pain, passant de 150 à 200 F CFA. Il n’y a aucune hausse. C’est juste qu’on leur a offert quatre possibilités, avec la production obligatoire du format de 190 g. Le format 220 g devait être vendu à 200 F CFA. Ils ont fait une entente, une pratique interdite en matière de concurrence’’, dénonce-t-il.

Un contentieux ouvert pour chaque patron de boulangerie contrevenant

Amadou Touba Niane précise : ‘’Au total, la région de Diourbel dispose, à ce jour, de quatre formats. Mais ce qu’il y a lieu de préciser, c’est que, dans ces quatre formats, il n’y a qu’un seul d’obligatoire : c’est le format de 190 g vendu à 150 F CFA. Nous avons été très clairs en conseil de la consommation dirigé par le gouverneur de région, avec l’ensemble des acteurs, qu’ils (boulangers) ne devaient pas substituer le quatrième format au format standard. Nous savions que c’était le jeu auquel ils voulaient se livrer. Aujourd’hui, ils ont plongé. Alors, il faut rapidement que la situation revienne à la normale : c’est la production obligatoire du format de 150 F CFA. Quand nous avons su cette information, ce matin, nous avons fait des sorties tous azimuts pour procéder à des saisies de farine, puisque nous n’avons pas trouvé de pain sur les lieux.’’

En effet, les éléments du service régional du commerce ont sillonné la commune de Diourbel et ont pu saisir, à défaut du pain, 83 sacs de farine pour une valeur monétaire de plus de 1 million 400 mille F CFA. Ils ont ensuite ouvert pour chaque patron de boulangerie contrevenant un contentieux, parce que ‘’c’est une pratique de prix illicite’’. ‘’Des sanctions pécuniaires auront lieu, normalement. S’ils ne font pas attention, ces saisies seront vendues et versées dans les caisses de l’Etat’’, prévient Amadou Touba Niane.

D’ailleurs, les personnes incriminées ont été convoquées et pourraient être déférées au parquet, dès ce lundi matin.

Boucar Aliou Diallo