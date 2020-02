TEST BEAUTÉ: le duo de baume exfoliant et hydratant pour lèvres de Kruidvat

Au banc d’essai: le duo de baumes exfoliant et hydratant pour lèvres de Kruidvat Originals.

LE PRODUIT

Le duo de soins pour lèvres de la marque Kruidvat Originals aide à retrouver des lèvres lisses et saines. Il se compose d’un exfoliant, à base d’huile d’amande douce, et d’un baume hydratant, à l’huile de coco.

LA PROMESSE DE LA MARQUE

Après utilisation de ces deux produits, les lèvres sont à nouveau parfaitement hydratées et débarrassées des peaux mortes.

POUR QUI?

Tout le monde.

LES +

– Les parfums gourmandes des deux produits.

– Le packaging rétro.

– Les textures faciles à appliquer.

– Les produits testés sous contrôle dermatologique.

– Le prix, plus que raisonnable.

LES –

– L’exfoliant, assez gras, est difficile à rincer.

NOTRE AVIS

Pour obtenir un résultat optimal, il faut commencer par appliquer l’exfoliant sur les lèvres du bout des doigts (propres et secs) et masser à l’aide de mouvements circulaires. Il est alors conseillé de retirer l’excédant de produit à l’aide d’une lingette. Toutefois, le produit étant composé d’huile d’amande douce est relativement gras. Ce qui est une bonne chose pour l’hydratation des lèvres sèches, mais il laisse cependant un léger film collant sur la bouche. Rien de très désagréable, mais nous préférons le souligner. Les lèvres sont par ailleurs débarrassées des cellules mortes et peaux mortes comme promis.

Après l’utilisation de l’exfoliant, il est recommandé d’hydrater les lèvres avec le baume à l’huile de coco. L’odeur est très agréable (lorsque l’on apprécie la noix de coco comme moi). La texture est facile à appliquer. J’en applique une épaisse couche avant de dormir, mes lèvres sont alors parfaitement hydratées au réveil.

Les produits sont disponibles dans tous les magasins Kruidvat et en ligne sur www.kruidvat.be. L’exfoliant et l’hydratant pour lèvres Kruidvat Originals sont tous les deux au prix de 2,99 euros.

