Coronavirus : L’Arabie saoudite se barricade

iGFM – (Dakar) – Dans le but « de prévenir l’arrivée du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le royaume et sa propagation », le ministère des affaires étrangères de l’Arabie Saoudite a annoncé, jeudi 27 février, une suspension temporaire de l’entrée des pèlerins se rendant à La Mecque ainsi que celle des voyageurs munis d’un visa de tourisme et provenant de pays où sévit le nouveau coronavirus.

Le gouvernement saoudien a décidé de « suspendre temporairement les entrées dans le royaume pour réaliser la Oumra et visiter la Mosquée du Prophète », a fait savoir le ministère dans un communiqué parcouru par Seneweb.

La Oumra, qui attire chaque mois à La Mecque plusieurs dizaines de milliers de musulmans, est un pèlerinage qui peut être réalisé à n’importe quelle période de l’année, à la différence du Hajj qui ne peut être effectué qu’à des dates précises du calendrier lunaire islamique (cette année, le Hajj doit avoir lieu entre fin juillet et début août).

« Ces procédures sont temporaires, et sont assujéties à l’évaluation continue des autorités compétentes », a ajouté le ministère.

IGFM