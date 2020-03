Audiovisuel: le compte à rebours du passage de l’analogique au numérique lancé à Mbacké

iGFM – (Dakar) – Le lancement officiel du compte à rebours du passage de la télévision analogique à la télévision numérique a eu lieu lundi à Mbacké (centre), sous la présidence du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a constaté l’APS.

‘’Nous sommes ici pour répondre à l’invitation faite par le président de la République de procéder au basculement intégral vers la télévision terrestre numérique, durant le premier semestre 2020’’, a dit M. Diop.

Selon lui, le passage à la télévision numérique terrestre (TNT) se fera progressivement dans le territoire national, d’ici à juin prochain au plus tard.

‘’Il s’agit, en d’autres termes, de l’extinction du signal analogique des télévisions sénégalaises, qui diffuseront en mode numérique’’, a expliqué M. Diop.

La TNT ‘’ouvre de nouvelles perspectives dans la façon de (…) consommer l’audiovisuel, avec plus de chaînes et de programmes, dans une meilleure qualité’’, a assuré le ministre de la Culture et de la Communication.

Cette innovation va renforcer l’‘’identité nationale’’ sénégalaise et la ‘’diversité culturelle’’, grâce à la créativité des contenus locaux, a-t-il ajouté.

Abdoulaye Diop a par ailleurs invité les diffuseurs à relever le défi de la qualité des contenus en vue d’une meilleure compétitivité entre les chaînes de télévision.

De nouvelles chaînes de télévision et des radios thématiques (éducation, santé, agriculture, sports, etc.) verront le jour, grâce à cette innovation, selon M. Diop.

‘’Les Sénégalais auront droit à un contenu audiovisuel diversifié et adaptée aux nouveaux modes d’usage’’, a-t-il promis.

