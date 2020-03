COVID 19 – 1er CAS CONFIRME AU SENEGAL

Le président Macky Sall ne s’est pas contenté d’une déclaration, au cours du Conseil présidentiel tenu hier au palais. Il a tenté de sensibiliser les Sénégalais sur les réseaux sociaux, notamment sur twitter. ‘’Le Sénégal est prêt et nous faisons entièrement confiance à nos personnels de santé qui ont prouvé par le passé et continuent à prouver leur savoir-faire.

Ils restent mobilisés dans la prévention, la riposte et le suivi de l’épidémie’’, écrit-il. Partageant un tweet du ministère de la Santé et de l’Action sociale sur les mesures de prévention, le président Sall a appelé au calme. ‘’J’appelle nos compatriotes au calme, à la sérénité et surtout à la vigilance face au Covid-19. J’invite au respect strict des consignes des services de santé et des services de sécurité pour éviter la propagation de la maladie’’.

…Depuis l’annonce de la contamination au Covid-19 du maire de La Balme, François Daviet, qui s’est rendu mardi dernier au Salon international de l’agriculture (SIA) de Paris, des Sénégalais n’ont eu de cesse de demander la mise en quarantaine des membres de la délégation sénégalaise à cette rencontre. D’après le journaliste à iRadio Alassane Samba Diop, 250 Sénégalais ont été transportés pour y prendre part. Lors du Conseil présidentiel, le chef de l’Etat a annoncé que tous ceux qui y étaient seront suivis. D’ailleurs, deux membres de la délégation, arrivés hier de Paris, ont été acheminés à Fann pour des tests, selon ‘’Libération Online’’. Le ministre de l’Agriculture, Moussa Baldé, annoncé ce jour à Dakar, de même que plusieurs officiels et journalistes partis couvrir le SIA, seront placés en quarantaine, le temps de faire toutes les analyses nécessaires. La période d’incubation du virus est de quatorze jours. Des médecins garderont donc un œil sur eux, le temps nécessaire.

…‘’Les passagers du vol d’air Sénégal du 26 février sont priés de rester chez eux et d’appeler le numéro vert 800 00 50 50. L’appel est gratuit. Ils viendront vous chercher. Peut-être que vous étiez passager de ce vol et que vous êtes en train de nous lire’’. Voici l’un des messages les plus partagés hier sur les réseaux sociaux. Cet appel – cela va de soi – s’adresse à tous ceux qui ont partagé l’avion avec le patient français détecté positif au coronavirus et mis en quarantaine à l’hôpital Fann de Dakar.

