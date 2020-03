Aéroport de Cap Skirring : « Les touristes n’ont pas contracté le Coronavirus »

iGFM-(Dakar) Le Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Ziguinchor, hôtelier de surcroît, a porté ce mercredi en bandoulière son sac de fervent défenseur et de protecteur du tourisme en Casamance. Président du syndicat d’initiative du tourisme en Casamance, Jean Pascal Ehemba, a fait face à la presse pour assurer et rassurer les investisseurs mais aussi et surtout les Tours Operators qui continuent de faire confiance à la Casamance.

«Nous tenons à l’économie de notre région. Nous rendons grâce à Dieu. Depuis que la maladie du coronavirus s’est révélée au monde, la Casamance est épargnée. Aujourd’hui, plus de 140 touristes Français et Belges ont foulé ce mercredi, à 12 h 30, le tarmac de l’aéroport de Cap Skirring. Contrôlés, testés et mis tous sous termoflash par les autorités sanitaires, aucun d’entre eux, n’a été infecté par la maladie», a dit Pascal Ehemba.

«Ce qui est très rassurant pour nous hôteliers, mais aussi pour les autorités étatiques et médicales de notre pays. Cette maladie est sérieuse et nous sommes très conscients que nous devons être les premiers protecteurs de nos populations et de l’économie de la région en particulier, et du Sénégal d’une manière générale. C’est pourquoi, je saisis cette occasion pour féliciter l’Etat du Sénégal qui a pris toutes les dispositions au plan sanitaire afin de pouvoir protéger le secteur touristique, qui constitue le poumon économique de notre compte, au grand bonheur des hôteliers que nous sommes. Nous avons tous apprécié les contrôles sanitaires qui ont été effectués sur les passagers et contrairement à ce que des personnes malintentionnées continuent d’avancer, nous sommes pour la poursuite et le maintien des vols Paris-Dakar sur le Cap Skirring et d’autres vols à destination de la station balnéaire de Cap Skirring», a ajouté M. Ehemba.

Rassurant, «pour le moment, nous n’avons aucune annulation dans nos hôtels. Mes collègues de Cap Skirring m’ont même dit et assuré qu’ils n’ont aucune baisse de fréquentation des touristes. Tous les acteurs du tourisme travaillent bien, et l’économie de notre région n’est pas impactée. La Casamance n’a pas besoin de contre-publicité et il n’y a pas de raison que des personnes continuent de diaboliser la Casamance», a conclu Pascal Ehemba qui croit bien que si les choses continuent de se poursuivre à ce rythme que, «non seulement on peut se retrouver un bon bilan pour la saison touristique 2019/2020 et qu’on pourrait même parler de relance du secteur du tourisme en Casamance.»

Pour rappel, quatre cas de coronavirus ont été confirmés, au Sénégal depuis lundi.

IGFM