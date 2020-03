Pr Seydi : « La guérison du premier cas n’est pas une surprise pour nous »

Le Professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Fann n’y voit pas une prouesse médicale.

La guérison du premier patient atteint de coronavirus n’est pas un fait extraordinaire, minimise Pr Seydou dont l’équipe a pris en charge les cas déclarés de coronavirus au Sénégal.

«La prise en charge d’une maladie à coronavirus non compliquée est très simple et il n’y a aucun protocole spécifique. La guérison de ce patient était attendue et ne constitue pas une surprise pour nous», indique le spécialiste des maladies infectieuses, dans le quotidien Le Soleil.

Si le travail se déroule dans des conditions « optimales » de sécurité sanitaire avec les interventions du service d’hygiène, Professeur Seydi de relever toutefois que « le patient était coopérant et consciencieux ».

Le journal signale que l’équipe du Professeur Seydi a récemment sauvé la vie de deux patients. L’un souffrait de la fièvre de la vallée du rift. L’autre était atteint de la fièvre de la Crimée appelée aussi fièvre du Congo.

Pour rappel, l’équipe de Seydi a également à son actif, la guérison d’un étudiant guinéen alors atteint par la maladie à virus Ebola.