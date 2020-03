“Cinquième Président”: Khalifa Sall jure de prendre son destin en main

L’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, ne veut pas jouer au figurant, lors des prochaines joutes électorales. Il semble fin prêt pour aller à l’assaut du suffrage des Sénégalais. Le leader de la coalition Mankoo Taxawu Senegal prend son destin en main.

Présent, hier, avec ses militants et sympathisants à la salle de conférence de la mairie de Diepppeul Derklé, Khalifa Sall déclare dans L’As : «L’heure de la politique a sonné. Il est temps de retrouver le terrain après les visites de proximité. Je vous exhorte à ne pas se précipiter. Mais, nous allons revenir sur le terrain politique sous peu».

Sous les ovations de ses militants et sympathisants scandant «Khalifa, cinquième Président du Sénégal», l’ancien maire de Dakar explique à ses militants les raisons de son absence sur le terrain politique.

«La politique ce n’est pas toujours d’être au devant de la scène. Beaucoup pensent que la politique c’est toujours des invectives et des propos insensés. Je ne suis pas comme ça, ce n’est d’ailleurs pas mon fort”, martèle Khalifa Sall.

Et de faire remarquer : “Par contre, être à côté des personnes, les écouter, chercher des solutions à leurs problèmes et trouver des emplois pour les citoyens pour le bonheur du pays, c’est ce que nous sommes en train de faire et nous allons continuer parce que c’est notre façon de faire la politique».