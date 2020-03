Au tour de Vanessa Paradis de témoigner en faveur de Johnny Depp

Après Winona Ryder et Penelope Cruz, c’est au tour de Vanessa Paradis de défendre l’acteur dans son procès contre Amber Heard pour diffamation. Selon le site américain The Blast, l’actrice a témoigné en faveur de son ex-mari.

Dans cette déclaration, la chanteuse française dresse un portrait très flatteur de son ex-mari. “Je connais Johnny Depp depuis plus de 25 ans. Nous sommes restés en couple durant 14 ans et nous avons élevé nos deux enfants ensemble. Pendant toutes ces années, j’ai connu Johnny comme une personne et un père gentil, attentif, généreux et non violent”, a fait savoir l’actrice, qui est prête à témoigner en sa faveur devant le tribunal.

La star a ajouté que son ex était apprécié par tous ses collègues de travail. “Sur les plateaux de tournage, les acteurs, les réalisateurs et toutes les équipes l’adorent parce qu’il est humble et respectueux de tous, en plus d’être l’un des meilleurs acteurs qui existe”.

Vanessa Paradis a ensuite assuré que Johnny Depp n’avait jamais été violent avec elle au cours de leur relation. Une déclaration qu’elle avait déjà faite en 2016, peu de temps après la séparation de l’acteur avec Amber Heard, qui l’accusait alors de violences conjugales. “Je suis au courant des accusations publiques d’Amber Heard à l’encontre de Johnny depuis plus de quatre ans maintenant”, a-t-elle poursuivi. “Cela ne ressemble en rien au vrai Johnny que j’ai connu, et d’après mon expérience personnelle, je peux dire qu’il n’a jamais été violent ou abusif envers moi”.

Elle a ensuite qualifié les allégations d’Amber Heard de “fausses”. “J’ai constaté à quel point ces déclarations scandaleuses ont été bouleversantes pour Johnny, et ont causé des dommages à sa carrière, car malheureusement, les gens ont continué à croire ces faux faits”.

“C’est tellement bouleversant, car il a aidé tant de personnes dans sa vie, tant personnelle que professionnelle, avec gentillesse et générosité”, a-t-elle conclu.

Johnny Depp a décidé de poursuivre Amber Heard pour diffamation aux États-Unis. Dans un enregistrement récemment dévoilé dans les médias, l’actrice admettait avoir frappé son ex-mari. Cela “démontre de sa propre voix qu’elle n’était pas une victime de violence conjugale, mais plutôt qu’elle était l’agresseur”, a déclaré son avocat David Sherborne.

