“Black Widow” reporté à cause du coronavirus

La sortie de “Black Widow”, le nouveau film de Marvel avec Scarlett Johansson dans le rôle principal, est reportée. Le film aurait dû sortir le 1er mai. Aucune nouvelle date de sortie n’a été annoncée pour l’instant.

Disney a également annoncé le report de “The Personal History of David Copperfield”, prévu pour le 8 mai, et avec Dev Patel dans le rôle principal. Egalement reporté: “The Woman in the Window”, annoncé pour le 15 mai.

Les cinémas aux États-Unis ont tous fermé leurs portes. La chaîne AMC annonce une fermeture pendant six à douze semaines.

De nombreux films avaient déjà annoncé leur report: “Mulan”, “Fast & Furious”, “No Time To Die”, “A quiet place 2″, notamment.