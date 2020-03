Gündogan : “Guardiola est l’une des raisons pour lesquelles j’ai signé pour Manchester City”

Milieu de terrain complet, Ilkay Gündogan a réussi à s’imposer sous Pep Guardiola à Manchester City malgré une concurrence féroce à son poste. L’Allemand de 29 ans s’épanouit chez les Citizens et a même récemment prolongé son bail avec le club anglais. Dans une interview accordée à Marca, Ilkay Gündogan a admis que la présence de Pep Guardiola à Manchester Ctiy a joué un grand rôle dans sa venue chez les Citizens, lui qui était également courtisé par d’autres clubs dont Liverpool.

“Pep Guardiola est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai signé pour Manchester City en 2016 et pourquoi j’ai prolongé mon contrat ici l’année dernière. Pep Guardiola a tellement de charisme qu’il vous donne toujours plus de 100% de lui, non seulement dans les matches, mais aussi à l’entraînement. Sa façon de comprendre le jeu convient aussi parfaitement à mon style”, a reconnu le milieu de terrain allemand.

“Je ne regarde pas tant de football que cela”

Le joueur de 29 ans garde toutes les portes ouvertes pour son après-carrière. Il envisage même de devenir entraîneur une fois sa carrière de joueur terminée, d’autant plus qu’il confesse avoir joué sous les ordres des meilleurs techniciens : “Nous verrons, nous verrons. Peut-être. J’ai appris et j’apprends encore beaucoup au cours de ma carrière de joueur parce que je peux dire que j’ai eu le privilège d’avoir les meilleurs entraîneurs”.

Coronavirus: Manchester City, Benjamin Mendy confiné

“Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Joachim Low … Combien de joueurs peuvent dire qu’ils ont eu des entraîneurs comme eux ? Alors oui, je pourrais avoir une carrière d’entraîneur dans le futur. Si je vous dis la vérité, je ne regarde pas autant de matches que cela. Pour être honnête avec vous, je joue beaucoup à Football Manager. Le football doit continuer à faire partie de ma routine quotidienne !”, a ajouté l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund.

L’international allemand a joué 40 fois toutes compétitions confondues pour Manchester City cette saison, marquant cinq buts et en délivrant cinq passes décisives. Avant la suspension forcée de la saison à travers l’Europe en raison de Covid-19, il a joué un rôle prépondérant dans la saison du deuxième de Premier League, bien que les Citizens aient 25 points de retard sur Liverpool, et était titulaire lors du succès en huitième de finale aller de C1 contre le Real Madrid.