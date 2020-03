L’effet Meghan Markle: ses lunettes de soleil fétiches enfin en vente après un an en rupture de stock!

Si Meghan Markle avait défrayé la chronique en se rendant à New York pour sa baby shower avec ses amies branchées comme Amal Clooney, elle a aussi provoqué des ruptures de stock, comme sa paire de lunettes de soleil Le Specs à 65,69 €. Des lunettes de soleil noires et branchées qui ont été, immédiatement en rupture de stock de par leur style très Audrey Hepburn et leur petit prix. Après plus d’un an en total rupture de stock, ces lunettes de soleil sont à nouveau disponibles à la vente sur le site Nordstrom et sur Amazon. Mais pour combien de temps ?

Alors que Meghan Markle a ébloui la planète mode avec ses tenues branchées pour son retour à Londres, elle est retournée vivre au Canada avec le prince Harry et Archie. Nul doute que la duchesse de Sussex va choisir encore de nombreuses tenues qui, si elle refait une apparition publique, seront adoptées par toutes les fashionista du monde entier.