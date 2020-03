L’homme d’affaires chinois Jack Ma, fondateur d’Alibaba, a décidé de soutenir l’Afrique dans la lutte contre le coronavirus.

Pour lui, il urge que la communauté internationale se penche sur la situation de l’Afrique.

‘’L’Afrique peut avoir une longueur d’avance sur le virus. Nous ne pouvons pas ignorer le risque potentiel et supposer que ce continent de 1,3 milliard d’habitants échappera avec bonheur à la crise’’, indique-t-il dans un communiqué.

Ainsi, pour chacun des 54 pays africains, l’homme d’affaires chinois a offert des dons de 20 000 kits de test, 100 000 masques et 1 000 combinaisons de protection et écrans faciaux à usage médical. ‘’Nous pouvons prendre des précautions dès maintenant et nous préparer à l’avance, car l’Afrique peut bénéficier de l’expérience et des leçons d’autres pays qui ont été durement touchés par le virus’’, explique Jack Ma.

Il considère que cette pandémie est semblable à une forêt en feu et la forêt, ici, serait le monde. Une métaphore pleine de sens, puisque comme un feu qui se déclare dans une forêt, tant qu’il n’est pas maitrisé, nul n’est épargné. C’est pourquoi Jack Ma déclare qu’il ‘’serait irresponsable de s’asseoir sur la clôture, de paniquer, d’ignorer les faits ou de tomber pour agir’’.

Section:

social

Réseau des enseignants