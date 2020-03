Coronavirus : Massalikul Jinaan maintient ses prières du vendredi

La suspension, jusqu’à nouvel ordre, des prières (vendredi et autres prières quotidiennes) dans les mosquées, décrétée par l’association des Imams et Oulémas du Sénégal, n’a pas fait l’unanimité. Et pour cause, d’après des informations de Seneweb, après la grande Mosquée de Dakar, la mosquée Massalikul Jinaan a également décidé de poursuivre les prières du vendredi.

C’est ce que révèle le chargé de la communication, Mor Daga Sylla.

D’ailleurs, les responsables de ce lieu de culte, inauguré le 27 septembre 2019, ont pris des mesures préventives pour éviter la propagation du coronavirus.

D’ailleurs, d’après une note parvenue à Seneweb, la prière du vendredi 20 mars 2020 correspondant avec le 24 ème jour du mois de Rajab (ou Dayou Koor en Wolof ) 1441 de l’hégire à la grande mosquée Massalikul Jinaan est prévue à partir de 13 heures 50 minutes et sera dirigée par l’imam Serigne Bassirou Lô.