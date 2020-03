Coronavirus : un Conseil national de sécurité deux fois par semaine

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé, mercredi, en conseil des ministres, qu’il présidera deux fois par semaine, et à chaque fois que de besoin, un conseil national de sécurité sur ‘’toutes les dimensions et implications’’ de la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Selon le communiqué du conseil des ministres, il a remercié les partenaires financiers qui ont accepté de soutenir l’Etat du Sénégal. Sont cités, parmi eux, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque islamique de développement et la Banque africaine de développement.

Il a aussi exhorté la ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, à veiller à l’approvisionnement correct du pays en denrées et produits de première nécessité, tout ‘’en dissuadant d’éventuelles hausses indues des prix’’.

Le chef de l’Etat a invité le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, à mettre en place, de concert avec son collègue chargé des Finances et du Budget, ‘’un dispositif financier d’atténuation de l’impact de la crise et d’examiner les mesures de soutien appropriées que pourront apporter les institutions communautaires’’.

Il lui a aussi demandé de ‘’mettre en place un comité de croissance et de veille économique’’ sur la maladie à coronavirus.

Aps