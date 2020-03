Marché Tilène fermé tous les jours à 18h: des commerçants approuvent

Dakar, (APS) – Des commerçants du marché de Tilène approuvent la décision de la mairie de La Médina de fermer ce marché, tous les jours, à partir de 18 heures, pour pour y mener des actions de désencombrement et de désinfection.

Dans sa boutique remplie de produits cosmétiques, le jeune commerçant Mbaye Guèye accoudé à son comptoir attend tranquillement son premier client.

Habillé d’un t-shirt jaune, une casquette de la même couleur, les articles bien empilés derrière lui au milieu de ce grand magasin, le commerçant est en phase avec la mairie.

’’Nous sommes dans une période où il faut se prémunir afin d’éviter la propagation du virus. Je trouve normal de fermer le marché même si c’est pour quelques heures’’, confie le vendeur.

Dans une autre partie de ce grand marché, le décor est tout autre. Ici, les lieux grouillent de monde avec l’afflux de clients qui se pressent devant les étals rdes légumes, remplis de poisson, de viande, entre autres.

Adji Bâ Guèye remet les gants de couleur bleue et jaune qu’elle venait juste d’enlever. Elle échange avec une cliente sur le prix d’un tas de poissons.

Toutes les deux d’accord sont d’accord pour la fermeture du marché pour quelques heures dans la journée.

’’C’est normal, car nous sommes en danger avec l’étroitesse des lieux. Il faut souvent désinfecter le marché, car personne ici ne respecte les mesures d’hygiène. Nous n’avons pas de produits pour se laver les mains encore moins de masques de protection’’, regrette-t-elle.

Sa cliente estime pour sa part que ‘’la santé prime sur tout’’.

Dans cette partie du marché, les va-et-vient des clients et autres vendeurs se mêlent au bruit des objets utilisés par les bouchers et les femmes vendeuses de poisson.

Les yeux et les narines sont agressés par certains produits comme le piment.

Pour le vieux Mamour Guèye, vendeur de produits divers depuis 1986, la décision municipale ne doit pas être circonscrite seulement à l’épisode du Covid-19. Elle doit être pérénisée.

Selon Pape Sall, le chef de Cabinet du maire Cheikh Ahmadou Bamba Fall, ’’les gens avaient mal compris la décision de la mairie’’.

’’Nous n’allons pas complètement fermer les marchés de Tilène, et de Champs de course, mais juste pour quelques heures, tous les jours, à partir de 18 heures pour permettre aux voitures de passer normalement, mais aussi procéder au nettoiement, au désencombrement et à la désinfection’’, a-t-il expliqué.

Le chef de Cabinet rappelle que cette décision n’est pas nouvelle. Il précise que cela se faisait du temps du défunt maire Ameth Diène, en 1996.

’’A l’époque, il suffisait juste de siffler pour que tous les occupants plient bagage et libérer les rues afin que le marché soit nettoyé et désinfecté (….)’’, a souligné le chef de Cabinet du maire de la Médina.

’’Cette mesure entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus. Nous voulons nous aussi apporter notre soutien au président de la République en sécurisant les populations en général et plus particulièrement les usagers des marchés Tilène, champs de Courses et leurs environs immédiats’’, se justifie-t-il.

En plus de ces deux espaces de commerce, la mairie va également désencombrer, nettoyer et désinfecter les rues 19, 21, 23, 25, 20 et l’Avenue Blaise Diagne.

AT/OID

