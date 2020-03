Les divorces explosent en Chine après le confinement: un scénario à craindre en Belgique?

Confinement et crise de couple, un mariage inéluctable? Non. Mais certains ménages éprouvent des difficultés à s’adapter à ce nouveau mode de vie imposé. Passer davantage de temps avec sa moitié au sein du domicile familial peut engendrer ou renforcer des tensions. En Chine, les demandes de divorces explosent. Une tendance qui risque de s’imposer chez nous dans les semaines ou mois à venir? Invitée de RTL Info, Camille Nérac, sexologue et thérapeute de couple, tempère et avance quelques conseils pratiques pour éviter les couacs.

20-03-20

En Chine, le confinement strict imposé à la population a porté ses fruits, les nouvelles contaminations ont considérablement reculé ces dernières semaines. À l’inverse, les demandes de divorce explosent. Les bureaux d’état civil sont pris d’assaut depuis leur réouverture, rapporte le Pékin Global Times.

La promiscuité forcée a “fait surgir des conflits sous-jacents” et conduit à des prises de décision précipitées, estime Wang, un officier du registre des mariages de la ville de Xi’An. En atteste, le changement d’optique radical de certains couples qui ont tenté de s’unir à nouveau avant même d’avoir reçu le certificat de divorce.

Un scénario similaire peut-il survenir en Belgique dans un futur proche? “Il faut être prudent”, clame d’entrée Camille Nérac. Elle souligne le caractère plus “strict” des mesures adoptées en Chine. “En Belgique on peut encore sortir, faire le tour du pâté de maisons. En Chine, ce n’est pas le cas.”

La clé? Dialoguer

Pour vivre un confinement empreint de sérénité et éviter les querelles, la sexologue avance quelques conseils à appliquer au quotidien. “Il convient d’accepter la situation et de dialoguer. Il faut pouvoir exprimer clairement son ressenti, aussi bien psychique que physique, à son partenaire. Et cela, avant que ça ne dérape. Quand on sent une petite faiblesse chez soi ou chez l’autre, on en discute.”

Autre priorité, “s’accorder du temps en solo”, poursuit Camille Nérac. “En fait, il ne faut pas attendre de ne plus en pouvoir de son partenaire pour fuir à l’autre bout de la maison ou de l’appartement. Il faut plutôt agir avant les tensions.”

À l’opposé, songez aussi à planifier des moments à deux. “Aujourd’hui on a du temps et on est un peu moins fatigué. Donc on va pouvoir se créer des rituels à deux. Je pense à danser ensemble, il y a des tutoriels sur Youtube. Faire un puzzle, il n’y a même pas besoin de parler. Faire des choses qu’on n’a jamais pu faire avant.”

Le confinement peut même avoir des effets bénéfiques sur le désir. “Je pense que ça peut être très positif pour la libido (…) On a beaucoup plus de temps, on peut investir notre sexualité.”