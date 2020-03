“You’ll Never Walk Alone” sur les ondes radios européennes pour faire face à la crise

Des dizaines de stations radio européennes, dont de nombreuses radios belges, ont répondu vendredi à l’appel du DJ néerlandais Sander Hoogendoorn de passer simultanément sur les ondes la chanson “You’ll Never Walk Alone” en guise de solidarité dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

En Belgique francophone, toutes les radios de la RTBF et de RTL ainsi que Nostalgie (NGroup) et DH Radio ont pris part à l’action en diffusant le titre exprimant solidarité et espoir vendredi à 8h45. Des radios britanniques, allemandes, espagnoles, autrichiennes, finlandaises, slovènes et roumaines ont également emboîté le pas.

Sander Hoogendoorn, présentateur sur la chaîne de radio publique 3FM aux Pays-Bas, a lancé cette initiative sur Twitter en réponse au discours, jeudi dernier, du Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Hymne des stades de football, “You’ll Never Walk Alone” a été écrite et composée par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein pour la comédie musicale “Caroussel” créée en 1945 à Broadway. La version diffusée sur les ondes européennes vendredi est par contre celle de Gerry & The Pacemaker datant de 1963.

Du côté de NGroup, on précise par ailleurs que “NRJ et Chérie ainsi que d’autres radios (Fun Radio, Maximum FM, Must FM, Antipode, Sud Radio, …) ont plutôt diffusé ‘A nos héros du quotidien’ de Soprano”. “Le but pour les radios plus jeunes était d être compris car l’autre titre était peu accessible pour nos publics jeunes”, précise NGroup.