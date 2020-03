Emmanuel Macron « sidéré » par les photos des Français dans les rues en plein coronavirus

Malgré les consignes d’Edouard Philippe invitant les Français à “réduire leurs déplacements”, les espaces publics étaient bondés ce week-end.

Buttes-Chaumont, quais de seine, marché d’Aligre… les images des Parisiens en pleine balade ce dimanche 15 mars malgré les mesures drastiques annoncées par Edouard Philippe samedi 14 mars et le passage au stade 3 ont fait le tour des médias. Et pourtant, quelques heures avant, Emmanuel Macron – qui a voté avec précaution aux élections municipales au Touquet – avait répété qu’il ne fallait pas faire preuve de laxisme en cette période de crise sanitaire : “Il y a quelques heures, beaucoup de nos concitoyens étaient aux terrasses des cafés et vivaient comme si de rien n’était. On leur a dit simplement, ça ce n’est plus possible parce que c’est idiot, vous êtes en train de commettre des erreurs, vous vous exposez mutuellement”, fustigeait-il.

Un rappel qui n’a pas eu l’effet escompté. Le Parisien rapporte qu’Emmanuel Macron a reçu toute la journée sur son portable les photos des Français en train de prendre un bain de soleil en famille ou entre amis, qu’importe la propagation du coronavirus. Des clichés qui l’ont “sidéré” écrivent nos confrères. “C’est une folie, les gens sont inconscients! Le président pensait qu’ils avaient compris, on a vu que non”, réagit un proche du couple Macron. “On a envoyé le président à 20 heures avec le maximum de solennité, les Français l’ont tous regardé… et ils n’en ont rien eu à faire. Du coup, on a envoyé le Premier ministre, plus martial, et ils ne l’ont pas pris au sérieux. On a un problème”, juge un ministre.

“On devrait déjà être en état d’urgence”

Emmanuel Macron, sentant que les Français ne prennent pas la mesure du danger, songerait à opter pour un confinement total dans les prochains jours. “Tant que vous ne dites pas aux gens que c’est fini, qu’on ne peut plus sortir, ça ne marche pas!”, justifie une source proche du pouvoir. “On va vers un confinement généralisé pour le milieu de semaine”, répond à ce sujet un responsable de la majorité. “Ce sera pour mardi, au plus tard mercredi”, soutient encore un proche du président.

Plusieurs rumeurs à ce sujet circulent : soit un confinement renforcé avec des restrictions de sortie, soit un confinement localisé notamment l’Ile-de-France. “On devrait déjà être en état d’urgence ! Je ne comprends pas… Dans ce genre de période, il ne faut pas avoir la main qui tremble”, s’impatiente un anonyme.

Crédits photos : Pascal Rossignol / Pool / Bestimage