La seule bonne nouvelle du confinement? La parfaite qualité de l’air

On vous le montrait voilà quelques jours, les célèbres canaux de Venise, d’habitude sombres et troubles en raison de la pollution des vaporetti qui sillonnent les eaux, sont redevenus d’un bleu lagon aussi idyllique que cynique en regard du drame qui terrorise l’Italie. En Belgique aussi, les effets du confinement se font déjà ressentir. Forcés de pratiquer le télétravail et de laisser les enfants à la maison, de renoncer à leurs escapades et autres emplettes, les Belges ont dû laisser la voiture de côté. Le résultat est probant au niveau de la qualité de l’air: “Nous nous situons aujourd’hui entre un dimanche sans voiture et un dimanche moyen”, résume Philippe Maetz, expert de la Cellule interrégionale de l’Environnement, sur la RTBF.