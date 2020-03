L’Allemagne adopte un plan de sauvetage inédit depuis la Seconde Guerre mondiale

Ce paquet prévoit des aides massives aux entreprises et aux salariés, y compris la possibilité pour l’État de nationaliser partiellement des groupes jugés stratégiques qui seraient menacés de faillite. “Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour défendre les entreprises et les emplois”, a lancé le ministre des Finances, Olaf Scholz, lors d’une conférence de presse.

L’Allemagne va s’endetter

L’Allemagne suspend pour cela toutes les contraintes budgétaires qu’elle s’est fixées ces dernières années et qui ont fait d’elle un des pays les plus orthodoxes d’Europe en matière de comptes publics. Le gouvernement fédéral va contracter des dettes à hauteur de 156 milliards d’euros, selon le texte de loi adopté en conseil des ministres et qui doit encore être avalisé par le Parlement cette semaine.