The Voice (TF1) – Manne : “Terence était le seul candidat avec lequel je ne voulais pas chanter”

Quel souvenir gardez-vous de vos auditions à l’aveugle ?

Manne : Un souvenir magnifique. J’ai ressenti beaucoup de stress avant de monter sur scène, mais au final, ça s’est transformé en adrénaline. Et Amel Bent qui s’est retournée dès le début… J’en ai encore le sourire aux lèvres.

Quel genre de coach a-t-elle été ?

Elle ne m’a jamais donné la sensation qu’elle était la star, et moi “la petite”. Elle était comme une grande soeur, vraiment bienveillante. Elle m’a dit tous les mots que j’avais besoin d’entendre. C’est vraiment la coach idéale.

Vous êtes tombée face à Terence pour les battles…

Je le kiffe trop ! On avait fait connaissance lors de nos auditions à l’aveugle, et on avait tout de suite accroché. Quand Amel nous a annoncé qu’on allait s’affronter en battle, je me suis dis “Non !!!” C’était le seul candidat avec qui je ne voulais pas chanter, parce que je le trouvais trop sympa. Une fois le choc passé, j’ai décidé de l’appréhender comme un duo, plutôt que comme une compétition.

Votre expérience de The Voice est donc positive ?

Oui, très positive ! Je ne ret…