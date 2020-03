Le président du CIO s’adresse aux athlètes: “Un défi extrême”

Jeux OlympiquesLe président du CIO, Thomas Bach, a demandé aux athlètes de la compréhension face aux réductions possibles dans la réorganisation des Jeux Olympiques d’été reportés à Tokyo. “Il n’y a pas de solutions idéales, mais je peux vous promettre que nous allons avoir les meilleurs Jeux possibles”, a déclaré le président du Comité olympique international (CIO) dans un message vidéo à l’adresse des athlètes.

Mardi, le Japon et le CIO ont décidé de reporter les Jeux de Tokyo en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Les nouvelles dates ne sont pas encore connues. Elles seront placées au plus tard à l’été 2021.

“Donnez-nous le temps de répondre à toutes ces questions pour assembler ce puzzle”, a déclaré Thomas Bach qui a précisé que les Jeux d’été étaient “l’événement le plus complexe sur cette planète” et que l’Olympisme est face à un “défi extrême”. Bach a demandé de l’aide aux athlètes olympiques. “Donnez-nous tous votre avis et toutes les informations dont nous avons besoin pour rendre tout cela possible”, a ajouté Thomas Bach.

Le président du CIO, champion olympique d’escrime en 1976, a conclu en souhaitant que les Jeux de Tokyo en 2021 deviennent “une célébration de l’humanité après avoir survécu à cette crise du coronavirus sans précédent, une véritable célébration de toute notre détermination, une véritable preuve de l’esprit olympique qui nous unit tous”.