Canal + gratuit : ces films à voir avant que la chaîne ne redevienne cryptée

D’ici quelques jours, Canal+ ne sera (malheureusement) plus disponible en clair. Alors avant que le couperet ne tombe, le 31 mars prochain, découvrez quels films sont à voir impérativement.

Le compte à rebours est lancé. Le 16 mars dernier, le groupe Canal+ faisait plaisir aux cinéphiles en permettant d’accéder, gratuitement, à ses chaînes habituellement cryptées. Ainsi, tous les détenteurs d’une box internet avaient l’opportunité de regarder films et séries sans modération. Une généreuse attention, initialement prévue jusqu’au 15 avril, qui avait pour objectif de réconforter les millions de foyers français en quarantaine, durant l’épidémie de coronavirus. Mais quelques jours seulement après l’annonce, Canal+ a dû revenir sur sa décision et écourter son offre au 31 mars – date théorique de la fin du confinement. La raison ? Une demande expresse du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), qui juge que cette action « ne peut être que limitée dans la durée » et qui est « de nature à altérer l’équilibre entre les chaînes payantes et les chaînes gratuites ». Alors puisqu’il reste moins d’une semaine pour profiter allégrement des programmes proposés par la quatrième chaîne, nous avons sélectionné pour vous les films à regarder absolument.

Comédies, films d’action et récits historiques

Au programme : quelques séances de rattrapage pour celles et ceux qui auraient manqué, la semaine passée, la diffusion des films « Mon bébé », « Mon inconnue », « Aladdin » ou encore « Les Crevettes Pailletées ». Ou tout simplement si vous souhaitez les revoir. Côté nouveautés, Canal+ propose de nombreuses comédies à l’instar de « La lutte des classes » avec Leïla Bekhti, « Microbe et Gasoil » de Michel Gondry, « Le Daim » avec Adèle Haenel ou encore « Rebelles » avec Audrey Lamy. Les fans d’action ne seront pas en reste avec le film « Crawl » d’Alexandre Aja. Quant aux adeptes des longs-métrages historiques, « Vice » fait figure d’incontournable. Alors, bonne séance.

Sofia et Paul forme un couple heureux. Et en tant que bons parents, ils souhaitent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses camarades de classe partent de l’établissement public pour intégrer l’institution catholique Saint Benoît, le jeune garçon se sent délaissé. Pris entre leurs valeurs et l’amour qu’ils portent à leur fils, Sofia et Paul vont devoir faire des choix. « La lutte des classes », mercredi 25 mars à 22h40

Dick Cheney est devenu l’homme le plus puissant des Etats-Unis en se faisant élire vice-président aux côtés de George W. Bush. Ce film, réalisé par Adam McKay, retrace le parcours du politicien et les actions qu’il a entrepris afin d’instaurer un nouvel ordre mondial. « Vice », jeudi 26 mars à 9h35

Les grandes vacances arrivent à grands pas et les deux amis, surnommés Microbe et Gasoil, n’ont qu’une seule idée en tête, éviter de passer les deux prochains mois avec leur famille. Alors avec une bonne dose d’imagination et d’huile de coude, le duo décide de construire leur propre voiture. Comment ? Grâce au moteur d’une tondeuse et des planches de bois. Un périple sur les routes de France savoureux et drôle. « Microbe et Gasoil », vendredi 27 mars à 01h25

Tanguy a désormais 44 ans et il revient vivre chez ses parents avec sa fille Zhu, car sa compagne l’a quitté. Paul et Edith, ses parents, font alors tout pour lui redonner goût à la vie et l’aider à remonter la pente. Sauf qu’en faisant cela, Tanguy commence à apprécier de nouveau le quotidien chez ses parents… « Tanguy, le retour », vendredi 27 mars à 21h05

Georges décide de tout plaquer, du jour au lendemain, pour s’acheter le blouson 100% daim de ses rêves. Pour cela, il se rend chez un homme âgé qui lui vend ledit blouson ainsi qu’un caméscope. Georges, qui se croit désormais cinéaste, n’aura plus qu’une seule obsession, sa veste à franges avec qui il entretient de nombreuses discussions. « Le Daim », samedi 28 mars à 01h35