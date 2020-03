Coronavirus : les gérants de la succession de Michael Jackson annoncent un don de 300.000 dollars

Les gérants de la fortune du chanteur disparu ont annoncé ce don à destination de trois organisations venant en aide à des victimes de l’épidémie.

Les gérants de la fortune de Michael Jackson ont annoncé ce mercredi un don de 300.000 dollars à trois organisations qui viennent en aide aux victimes du coronavirus, dans trois régions particulièrement touchées. Comme le précise Variety, qui rapporte l’information, chacune recevra 100.000 dollars.

La première, Broadway Cares, vient en aide aux artistes de ce quartier de New York laissés sans activité par la fermeture des théâtres. La deuxième, Three Square Food Bank, est une banque alimentaire qui vient en aide aux nécessiteux dans le sud du Nevada; un show en l’honneur de Michael Jackson, ONE, est joué depuis 2013 à Las Vegas. Enfin, 100.000 dollars seront versés à MusiCares, qui doit venir en aide à des artistes avec qui Michael Jackson a travaillé, alors que l’industrie du disque est menacée par l’inactivité résultant du virus.

Mobilisation des célébrités

“Ce virus frappe au coeur de communautés dont nous sommes proches”, expliquent John Branca et John McClain, les deux responsables de la fortune de Michael Jackson, dans un communiqué relayé par Variety. “Nous avons appris que le légendaire Manu Dibango a été emporté par le virus. D’autres artistes et agents de l’ombre du monde de la musique et à Broadway sont malades, ou ne peuvent pas exercer leur activité et font face à un futur incertain. Et à Las Vegas, qui a été si accueillante avec Michael Jackson, toute la ville s’est fermée, laissant des milliers de travailleurs…