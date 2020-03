ALLON D’OR – Le regret de Kolo Touré pour Yaya

Nommé à cinq reprises pour le Ballon d’Or, Yaya Touré (36 ans) a dû se contenter au mieux de la 12e place (en 2012, 2013 et 2015).

Pour son frère aîné, Kolo, l’ancien milieu de terrain de Manchester City avait pourtant les moyens de remporter cette distinction… à condition de travailler davantage ! “Yaya était un meilleur joueur que moi et je pense qu’il a fait mieux que moi jusqu’ici.

Je suis plus combatif que lui. Il est plus talentueux. J’étais plus endurant (dans l’effort, ndlr) et je travaille dur. S’il avait mon éthique de travail, avec son talent, il aurait gagné le Ballon d’Or”, a assuré l’actuel entraîneur adjoint de Leicester dans les colonnes du Daily Mail.