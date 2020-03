Covid-19: Les dons s’élèvent à 1,3 milliard de francs Cfa

iGFM (Dakar) – Depuis l’introduction de la maladie à covid-19 au Sénégal, particuliers, institutions et entreprises ont fait des dons en matériel et en ressources financières pour aider l’Etat du Sénégal.

Et à ce jour, l’ensemble des contributions financières reçues par le ministère de la Santé et de l’action sociale dans le comte «Dons covid-19», s’élève à 1 330 830 785 francs Cfa. Il sera viré, dès lundi, dans le compte «Force covid-19» domicilié au ministère des Finances et du Budget.

Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a invité ceux qui souhaiteraient faire un don en espèces, à s’adresser désormais, à compter de ce jour, au ministère des Finances et du Budget.