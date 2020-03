Les joueurs de la Juve renoncent à 4 mois de salaire

Alors que la Serie A s’apprête à enregistrer des pertes records, la Juventus peut compter sur la solidarité de ses joueurs pour envisager un peu plus sereinement l’avenir.

La Serie A est dans le rouge. Selon une enquête récemment publiée par la Gazzetta dello Sport, le déficit cumulé des clubs de l’élite italienne à la clôture de l’exercice 2019-2020 s’élevait à 292 millions d’euros. Pour une dette totale faramineuse de 2,482 milliards d’euros, dont 1,5 milliard d’emprunts bancaires. La Juventus, dans ce marasme, fait figure d’exception. Certes endettée, la Vieille Dame n’est pas déficitaire pour autant et ne devrait pas l’être davantage au sortir de la crise du coronavirus. Le club phare de Turin peut s’enorgueillir en effet d’avoir un effectif responsable et solidaire. En atteste ce communiqué de la direction bianconera qui ce samedi se réjouit d’avoir trouvé un accord avec ses joueurs et son entraîneur pour limiter l’impact de la catastrophe. Alors que le championnat est à l’arrêt et que les perspectives de reprise sont lointaines, la Juve a obtenu un accord de principe pour suspendre quatre mois durant les salaires des Cristiano Ronaldo et consorts.

Pas de salaire de mars à juin

Ici pas question de chômage technique ou de baisse des émoluments comme on peut le voir en Allemagne, les dirigeants turinois n’auront pas un sou à verser en mars, avril, mai et juin. Reste à finaliser cet accord, individuellement, dès la semaine prochaine. « La Juventus tient à remercier les joueurs et l’entraîneur pour leur sens de la responsabilité dans une situation difficile pour tout le monde », peut-on lire dans le communiqué turinois.