COVID-19 : la diaspora sénégalaise aura une « part de choix » du fonds de riposte et de solidarité

iGFM-(Dakar) Le ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, a annoncé samedi qu’une part de choix du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du coronavirus de 1.000 milliards de Francs CFA sera réservée à la diaspora sénégalaise.

‘’Une part de choix est réservée à la diaspora. Elle se déclinera par des mesures urgentes concrètes pour assister nos compatriotes à l’étranger qui sont dans une situation de vulnérabilité sans oublier les étudiants’’, a-t-il dit lors d’un point de presse.

Selon Amadou Bâ, une ‘’attention particulière’’ sera accordée aux familles des sénégalais de la diaspora, restées au pays.

‘’Enfin, les moyens d’actions de nos missions diplomatiques et consulaires seront renforcés et le personnel soutenu pour lui permettre de remplir pleinement et efficacement sa mission’’, a promis le ministre des Affaires étrangères.

Amadou Bâ a appelé à bannir les formes de discrimination envers les sénégalais de l’extérieur et les hôtes étrangers vivant au Sénégal.

Le Sénégal compte désormais 130 cas positifs à la maladie du coronavirus, dont 64 cas importés et 18 guéris.

APS