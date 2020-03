Faut-il libérer Hissène Habré? (Me Amadou Aly Kane)

Selon de Radio France Internationale, la Haut-Commissaire aux droits de l’Homme de l’ONU, Michelle Bachelet, exhorte «les gouvernements et les autorités compétentes à travailler rapidement pour réduire le nombre de personnes en détention», en libérant par exemple «les détenus les plus âgés et ceux malades, ainsi que les délinquants présentant un risque faible».

Le Sénégal a posé , à travers un décret de grâce du Président Macky Sall , un geste fort dans la voie préconisée, en libérant 2036 prisonniers.

Les autorités compétentes devraient aussi penser aux personnes dont les affaires sont dans des cabinets d’instruction et qui sont poursuivies pour des infractions non criminelles ; les délais d’instruction étant souvent longs , du fait du volume important des dossiers et , du petit nombre de juges enquêteurs qui les ont en charge , on pourrait envisager des mises en liberté provisoire ou en contrôle judiciaire.

Par ailleurs, les prisonniers d’un âge assez avancé, ne devraient-ils pas aussi systématiquement bénéficier de ces libérations pour cause de Coronavirus , du fait qu’ils présenteraient une grande vulnérabilité à cette maladie ?

De ce point de vue , un prisonnier comme Hussein Habré , 78 ans en Août prochain , peut-il être éligible à cette cause de libération ?

Je me garde de trancher la question, préférant me limiter à la soumettre en débat à l’opinion des sachant .