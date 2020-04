Au Sénégal, un réseau de bénévoles pour sensibiliser aux “gestes barrières” face au Covid-19

Depuis la déclaration d’un premier cas positif au coronavirus le 2 mars au Sénégal, un groupe de Dakarois a lancé l’initiative “100 volontaires” pour diffuser des messages de sensibilisation au Covid-19 et distribuer des kits d’hygiène dans chaque quartier. Grâce aux réseaux sociaux et à une plateforme en ligne, l’action a été reprise dans plusieurs régions à travers le pays.

Le Sénégal compte 162 cas positifs au coronavirus Covid-19, selon un bilan du ministère de la Santé daté du 30 mars. Parmi ces malades, 28 ont guéri et 134 sont sous traitement, dont deux dans un état grave. Pour éviter une plus grande propagation de la maladie, le président Macky Sall a annoncé le 14 mars la fermeture des écoles et la suspension des rassemblements publics. Le 23 mars, le Sénégal a également décrété un état d’urgence et imposé un couvre-feu de 20h à 6h.

À Dakar, avant même les mesures prises par le gouvernement, un groupe d’habitants issus de la société civile a lancé l’opération “100 volontaires”. Elle consiste à former des bénévoles dans chaque quartier pour diffuser des messages de prévention et inculquer les bons gestes.