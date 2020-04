Booba s’active sur les réseaux sociaux pour faire respecter le confinement

Finie l’ère du clash avec les autres rappeurs : Booba donne un rendez-vous hebdomadaire à ses quelques 5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux pour les “inciter à respecter le confinement” face au Covid-19, comme il l’a indiqué mardi sur Europe 1.

“On a tous un rôle à jouer, c’est un problème mondial, j’utilise mon following (audience) pour inciter à respecter le confinement, a développé le Duc de Boulogne, rare dans les médias généralistes. Le but n’est pas de rapper mais de faire passer une info”.

Booba, confiné à Miami, où il réside, a diffusé dimanche une première vidéo de 26 minutes intitulée “Coronatime”, format qu’il voudrait désormais hebdomadaire. On y voit différentes images d’actualité illustrant la pandémie, le témoignage d’un “médiateur” de Nanterre qui demande aux jeunes qu’il croise dans la rue de rentrer chez eux, et un échange surprenant entre le rappeur et l’ex-patron du Renseignement intérieur Bernard Squarcini.

Ce dernier dit sur Europe 1 avoir accepté de participer en raison du message pédagogique passé par l’artiste, qui a mis de côté les poses de “rappeur rebelle”. Quand Europe 1 a suggéré aux deux hommes d’enregistrer un titre ensemble, Bernard Squarcini a répondu “si (Booba) veut bien s’habiller en policier”. “On en reparle”, a-t-on entendu sourire B2O, un des surnoms du rappeur.

Pour les autres volets de “Coronatime”, le rappeur envisage de donner la parole à ceux qui “font partie du combat : des infirmières, des médecins”.